Фото: Архив КП

В Саратове закроют троллейбусный маршрут №3 на неизвестный срок. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает компания «Саратовгорэлектротранс».

Приостановление движения связано с ремонтом труб компанией «Т Плюс». Работы будут проводиться на пересечении улиц Горького и Пушкина.

Троллейбусы перестанут ходить завтра, 16 сентября, с 7:00.

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