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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:17

В Саратове возникнет развязка на территории старого аэропорта

Строительство развязки анонсировал глава региона Роман Бусаргин
Евгений Бадиков

В Саратове возникнет развязка на территории старого аэропорта. Об этом вчера, 14 сентября, в ходе прямой линии глава региона рассказал Роман Бусаргин.

— По проекту планировки предусмотрено строительство автомобильных дорог. Планируется прямая дорога, которая будет выводить на улицу Симбирскую.

Сама улица Симбирская требует расширения. Мы планируем развязку. Я и сам вижу пробки, которые там образуются каждый день с учетом того, что число автомобилей в Саратове очень сильно возросло, — отметил губернатор.