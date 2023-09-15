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НовостиПолитика15 сентября 2023 11:58

В Турках простились с погибшим на СВО Александром Шахминым

43-летний младший лейтенант Александр Шахмин погиб в боях в зоне СВО
Евгений Бадиков
Александр Шахмин

Александр Шахмин

В Турках простились с погибшим на СВО Александром Шахминым. Об этом сообщает глава Турковского района Алексей Никитин в своем телеграм-канале.

Сегодня, 15 августа, в Турковском районе простились с погибшим военнослужащим Александром Шахминым. Младший лейтенант Александр Шахмин родился в селе Трубетчино Турковского района 43 года назад. Ушел служить по контракту на СВО из города Павловский Посад.

Александр отдал свою жизнь, спасая своих товарищей. За проявленный героизм награжден орденом Мужества посмертно.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца. Светлая память, — написал в телеграм-канале чиновник.