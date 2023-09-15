В Саратовской области за 2023 год появилось 50 «земских докторов»

фото: пресс-служба минздрава

В районы Саратовской области приедут работать новые медицинские специалисты. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В Саратовской области продолжается реализация программы «Земский врач»/«Земский фельдшер». Под председательством замминистра здравоохранения Саратовской области Елены Степченковой прошло заседание комиссии по вопросу получения разовых выплат «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».

Рассмотрены документы 12 врачей и 3 средних медработников из 14 муниципальных районов области (Саратовский, Романовский, Питерский, Дергачевский, Ртищевский, Духовницкий, Энгельсский, Перелюбский, Аркадакский и Татищевский районы – по 1 врачу, Лысогорский район – 2 врача, Пугачевский и Балаковский районы – по 1 заведующему ФАП - фельдшеру, Вольский район - 1 медицинская сестра ФАП).

— Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» - одна из результативных мер по привлечению и закреплению медицинских кадров в сельской местности. Всего с начала текущего года на данный момент заключено 50 договоров с 28 врачами и 22 средними медработниками, — отметила Елена Степченкова.