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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:17

В Ленинском районе Саратова сбили 10 летнего мальчика

На улице Буровая в Саратове Ваз-2112 допустил наезд на ребенка
Светлана Курышева

В Ленинском районе на улице Буровая у дома 24/1 водитель, управляя автомобилем Ваз-2112, допустил наезд на ребенка. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает региональное ГИБДД.

По информации ведомства, авария случилась в 13:20 напротив дома № 24 на Буровой. 25-летняя девушка за рулем ВАЗ-2112 сбила 10-летнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали.

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