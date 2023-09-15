В Кировском районе Саратова жители проведут пятницу без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО "КВС".

Сегодня, 15 сентября, жители Кировского района Саратова проведут день без воды. Причиной стали сварочные работы на водопроводе по адресу: ул. Павлодарская, 40.

Воды не будет у абонентов в границах улиц: Танкистов - Депутатская - Межовражная - Порядковая, а работы коммунальщики планируют завершить к 20:00.

ООО "КВС" рекомендует в течение 24 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.