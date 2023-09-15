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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:27

Михаил Исаев высказался против десятка собак в квартирах саратовцев

В Саратове могут ввести норматив на количество собак в квартире
Евгений Бадиков

Михаил Исаев высказался против десятка собак в квартирах саратовцев. Об этом стало известно в ходе вчерашнего совещания в Саратовской областной Думе.

Депутаты регпарламента подняли тему введения нормативов на содержание животных в многоквартирных домах.

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев высказался, что некоторое саратовцы заводят в квартирах несколько десятков собак. Это вызывает недовольство у других жильцов и от нападения животных могут пострадать люди.

По его словам, необходимо установить норматив необходимо установить норматив – сколько собак можно иметь в квартире.