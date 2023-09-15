Фото: В Саратовской области мошенники обокрали трех бабушек за день (Архив КП)
Сотрудники полиции задержали очередного курьера мошенников в Балаково. За день он обокрал трёх доверчивых бабушек на 1,3 миллиона рублей.
Мошенники использовали «стандартную» схему со звонками о родственнике, который якобы попал в ДТП. После этого к пенсионерам приходил молодой человек, чтобы забрать деньги и отдать их своим «работодателям». Себе же курьер смог оставить 75 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, ранее у 20-летнего жителя Балаковского района не было проблем с законом.
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