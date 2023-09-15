Фото: В Саратове на Танкистов столкнулись пассажирский автобус и газель (фото тг "Юрий Юрин"

В Кировском районе Саратова на улице Танкистов у дома №36 произошло столкновение пассажирского автобуса №90 и грузовой газели. Сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 12:51. Об этом сообщается в телеграм-канале "Юрий Юрин"

В результате столкновения пострадали две пассажирки автобуса 37 и 51 лет и ребенок 2.5 года. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, с последующей госпитализацией в больницу.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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