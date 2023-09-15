фото: Администрация Краснокутского района

В Краснокутском районе волонтеры плетут браслеты выживания для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснокутского района.

Заведующей Норкинского сельского клуба Краснокутского района Петровой Яной организована акция «Плетем победу», в рамках которой волонтеры плетут из паракорда браслеты выживания для солдат, участвующих в СВО. Такой браслет можно расплести, чтобы использовать пятиметровую веревку для различных нужд.

фото: Администрация Краснокутского района

Паракордом крепят экипировку, маскировочные сети, перетягивают раны, с его помощью строят укрытия и вытаскивают раненых из-под огня. Производители утверждают, что паракорд способен выдержать нагрузку до 250 килограммов.

Готовые изделия были переданы в муниципальный штаб по оказанию помощи мобилизованным и их семьям для дальнейшей транспортировки для краснокутских бойцов в зону проведения СВО.