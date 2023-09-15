Фото: В Саратове отчим ударил 3-х летнего ребенка по голове (Архив КП)

СУ СКР по Саратовской области сегодня, 15 сентября сообщило о проведении проверки по факту травмирования несовершеннолетнего.

По информации ведомства, вчера, 14 сентября, в квартире, на улице Лебедева-Кумача города Саратова в ходе ссоры 44-летней женщины с сожителем, последний случайно нанес 3-летнему мальчику удар в голову. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается помощь.

Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики.

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