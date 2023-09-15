За развратные действия в отношении малолетней осужден житель Ершова Фото: Архив КП

Житель Ершовского района признан виновным в совершении преступления в отношении малолетней.

- Следствием и судом установлено, что 18 марта 2023 года 35-летний мужчина с использованием сети «Интернет» совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. О произошедшем девочка рассказала матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы, - сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Злоумышленник ранее уже был осужден за с аналогичное преступление, из мест лишения свободы он освободился в 2021 году.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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