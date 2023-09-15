Фото: В Саратове закроют железнодорожные переезды ( Архив КП)
В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает официальный канал Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Переезд будет закрыт 15 сентября с 13:30 до 15:35; 18 и 19 сентября с 13:40 до 15:45.
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
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