Фото: В Саратове закроют железнодорожные переезды ( Архив КП)

В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает официальный канал Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Переезд будет закрыт 15 сентября с 13:30 до 15:35; 18 и 19 сентября с 13:40 до 15:45.

Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.