В Заводском районе Саратова из-за пожара в многоэтажке проходила эвакуация

Фото: последствия пожара на 5-м Крекингском проезде ( ГУ МЧС Саратовской области)
Сегодня ночью, в Заводском районе из-за пожара пришлось эвакуировать жителей многоэтажного дома. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в десятиэтажном доме на 5-м Крекингском проезде поступило дежурному в 2:37. Горела кухня в однокомнатной квартире на втором этаже. Огнем было охвачено 12 квадратных метров. На место выезжали четыре экипажа.
С верхних этажей пришлось эвакуировать 24 человека. В результате пожара никто не пострадал.
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