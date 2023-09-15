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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:05

В Заводском районе Саратова из-за пожара в многоэтажке проходила эвакуация

Ночью в Саратове горела квартира в десятиэтажке
Светлана Курышева
Фото: последствия пожара на 5-м Крекингском проезде ( ГУ МЧС Саратовской области)

Фото: последствия пожара на 5-м Крекингском проезде ( ГУ МЧС Саратовской области)

Сегодня ночью, в Заводском районе из-за пожара пришлось эвакуировать жителей многоэтажного дома. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в десятиэтажном доме на 5-м Крекингском проезде поступило дежурному в 2:37. Горела кухня в однокомнатной квартире на втором этаже. Огнем было охвачено 12 квадратных метров. На место выезжали четыре экипажа.

С верхних этажей пришлось эвакуировать 24 человека. В результате пожара никто не пострадал.

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