Жителя Волгограда будут судить в Саратове за мошенничество

Фото: Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение
Октябрьский районный суд города Саратова рассмотрит дело в отношении 21-летнего уроженца
Волгоградской области. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие установило, что в период с июня по сентябрь 2021 года молодой человек уговорил своего знакомого перевести ему крупную сумму денег – более пяти миллионов. Для этого обвиняемый придумал историю о том, что ему, якобы необходимо оплатить налоги для разблокировки инвестиционного счета в банке и даже пообещал вознаграждение в сумме 53 миллиона рублей с данного инвестиционного счета. Переведенные деньги «инвестор» потратил на ставки в букмекерских организациях.
В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, частично возместил ущерб, на остальные денежные средства наложен арест.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.