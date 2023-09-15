Жителя Волгограда будут судить в Саратове за мошенничество

Фото: Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение

Октябрьский районный суд города Саратова рассмотрит дело в отношении 21-летнего уроженца

Волгоградской области. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что в период с июня по сентябрь 2021 года молодой человек уговорил своего знакомого перевести ему крупную сумму денег – более пяти миллионов. Для этого обвиняемый придумал историю о том, что ему, якобы необходимо оплатить налоги для разблокировки инвестиционного счета в банке и даже пообещал вознаграждение в сумме 53 миллиона рублей с данного инвестиционного счета. Переведенные деньги «инвестор» потратил на ставки в букмекерских организациях.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, частично возместил ущерб, на остальные денежные средства наложен арест.

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