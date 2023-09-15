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НовостиОбщество15 сентября 2023 6:21

В Ершове на остановке нашли труп мужчины

В Саратовской области на улице нашли бездыханное тело
Светлана Курышева
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями проводится проверка по факту смерти мужчины в городе Ершов. Об этом сообщает региональный СУСКР по Саратовской области.

Вчера, 14 сентября 2023 года житель Ершова у остановки общественного транспорта на улице 27-го съезда КПСС обнаружил тело неизвестного мужчины и сообщил в правоохранительные органы. Следователи осмотрели место происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

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