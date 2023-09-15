В Саратове откроют приюты для пожизненного содержания агрессивных собак

В пунктах ветеринары обследуют отловленных собак и попытаются выявить признаки немотивированной агрессивности

На рассмотрение депутатов Саратовской облдумы внесен Закон об обращении с безнадзорными животными. Решение принято на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию регионального парламента.

Законопроект предусматривает четкое разграничение полномочий органов государственной власти в сфере обращения с животными без владельцев. Текст проекта предусматривает пожизненное содержание напавшего на человека животного в приюте.

Также будут созданы пункты временного содержания животных. В них ветеринары обследуют отловленных собак и попытаются выявить признаки немотивированной агрессивности.