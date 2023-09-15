Председатель следкома России взял на контроль дело об избиении врачей скорой в Саратове

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 27-летнего гражданина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения врача в Саратовской области.

Напомним, что 13 сентября в Саратове было совершено очередное нападение на врачей скорой помощи. Информацию об инциденте распространила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что около полуночи в УВМД России по городу Саратову соответствующее сообщение поступило от старшего врача неотложки. Доктор рассказал, что по адресу: Саратов, поселок Зоринский, улица Дорожная неизвестный избивает сотрудников скорой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 27-летнего гражданина. Тот успел нанести удары 34-летнему врачу бригады медпомощи.

Стражи порядка организовали проверку. Аналогично поступили в следственном управлении СК России по Саратовской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин кроме инициативы возбудить уголовное дело поручил и.о. руководителя СУ по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - уточнили в пресс-службе федерального главка.