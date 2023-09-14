В Саратове подрядчик по реконструкции театра оперы и балета лишится лицензии

Фото: тг "Роман Бусаргин"

В Саратовской области расторгают контракт с подрядчиком реконструкции оперного театра. Об этом губернатор Саратовской области сказал во время прямого эфира.

Глава региона отметил, что объект является сложным с точки зрения строительства, поскольку в проектную документацию постоянно вносятся изменения. Власти Саратовской области уже направили документы на расторжение контракта с генеральным подрядчиком по реконструкции театра из-за ненадлежащего исполнения обязанностей с его стороны. В ближайшее время будут объявлены аукционы на поиск новых подрядчиков.

- Объект никто не бросил, ведем его в индивидуальном порядке, - отметил Роман Бусаргин

Здание театра было возведено в 1803 году в центре Саратова, затем оно несколько раз перестраивалось и достраивалось. Реконструкция здания театра, являющегося объектом культурного наследия, началась в 2020 году. Изначально реконструкцию планировали завершить в конце 2022 года, позже сроки перенесли на 2023 год.

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