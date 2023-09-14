Шесть бойцов саратовского полка погибли в зоне СВО

О том, как прошел день в саратовских полках, рассказал герой России Александр Янклович в телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV». Непростая ситуация возникла в 94-м полку. Есть потери, поскольку враг использует кассетные боеприпасы. В полку шесть погибших, данных бойцов пока нет. Есть раненые, точного количества тоже пока нет, до 90% ранения легкие. По раненым данных пока тоже нет.

ПТУР 72-й бригады: тяжелая ситуация на направлении, потерь нет, парни ждут помощи от резервов. 83-й: без потерь и происшествий. Тяжелая ситуация, продолжают работать, укрепляют огневые позиции. Ребята из Шихан: часть ребят уехала на другое направление на подкрепление. Без потерь. 98-й: остановка в зоне ответственности полка стабильная. Противник прекратил атаки, усиленно укрепляют оборону. 99-й: без потерь и происшествий, выполняют поставленные задачи.

«Эхо», «Волгари», 91-й и 97-й: без потерь и происшествий.

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