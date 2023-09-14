В Саратовской области из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 27 человек

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 14 сентября, в городе Балаково Саратовской области в высотном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18.43. В 16-этажном доме на Саратовском шоссе, 39 с 6-го по 8-й этажи горели электрощитки. На место выехали 4 пожарных расчета. Площадь горения составила 10 кв. метров. Из задымленного подъезда пришлось эвакуировать 27 человек, включая 6 детей. Пострадавших нет.

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