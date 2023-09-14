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НовостиОбщество14 сентября 2023 17:27

Азамат Санбаев из Озинского района награжден двумя медалями

Участник СВО из Саратовской области отмечен государственными наградами
Светлана Курышева

Уроженец Озинского района Азамат Санбаев в ходе специальной военной операции отмечен государственными наградами. Об этом сообщает администрация района.

За проявленную доблесть бойца отметили медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

- Озинцы гордятся своими героями!- говорится в сообщении районной администрации.

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