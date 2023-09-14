Азамат Санбаев из Озинского района награжден двумя медалями

Уроженец Озинского района Азамат Санбаев в ходе специальной военной операции отмечен государственными наградами. Об этом сообщает администрация района.

За проявленную доблесть бойца отметили медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

- Озинцы гордятся своими героями!- говорится в сообщении районной администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.