Азамат Санбаев из Озинского района награжден двумя медалями

Уроженец Озинского района Азамат Санбаев в ходе специальной военной операции отмечен государственными наградами. Об этом сообщает администрация района.
За проявленную доблесть бойца отметили медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».
- Озинцы гордятся своими героями!- говорится в сообщении районной администрации.
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