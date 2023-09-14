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НовостиОбщество14 сентября 2023 14:25

В следующем году в Саратове начнут готовить операторов БПЛА

Подготовка операторов беспилотников вошла в список востребованных профессий для колледжей
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В следующем году в Саратове начнут готовить операторов БПЛА. Об этом стало известно сегодня, 14 сентября, в ходе прямой линии губернатора Саратовской области Роман Бусаргина. По словам губернатора, специальности, связанные с БПЛА, вошли список востребованных профессий для областных колледжей, и в данный момент прорабатывается методическая база, в том числе, преподавательский состав.

— С 1 сентября 2024 года такую работу начнем и у вашего ребенка будет возможность поступить на новую специальность в техникум, — высказался Бусаргин.