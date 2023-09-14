Фото: Архив КП

Для реконструкции саратовского театра оперы и балета ищут нового подрядчика. Об этом сегодня, 14 сентября, во время прямого эфира с населением заявил губернатор Роман Бусаргин.

Губернатор напомнил, что генеральный подрядчик нарушил контрактные обязательства, по этой причине власти направили документы на расторжение госконтракта.

Кроме того, подано обращение в суд «на выставление пени и неустойки в рамках ненадлежащего исполнения обязательств».

На сегодняшний день стоит задача найти новых подрядчиков. По словам губернатора, в ближайшее время будет объявлен аукцион.

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