Фото: Архив КП
Для реконструкции саратовского театра оперы и балета ищут нового подрядчика. Об этом сегодня, 14 сентября, во время прямого эфира с населением заявил губернатор Роман Бусаргин.
Губернатор напомнил, что генеральный подрядчик нарушил контрактные обязательства, по этой причине власти направили документы на расторжение госконтракта.
Кроме того, подано обращение в суд «на выставление пени и неустойки в рамках ненадлежащего исполнения обязательств».
На сегодняшний день стоит задача найти новых подрядчиков. По словам губернатора, в ближайшее время будет объявлен аукцион.
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