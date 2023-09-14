фото: Архив КП. Город Рыбинск, в котором введен дизайн-код

Роман Бусаргин поддержал идею отказа от иностранных вывесок. Вопрос о необходимости наличия вывесок на иностранном языке был задан в ходе сегодняшнего прямого эфира губернатора Саратовской области.

По словам Бусаргина, вопрос о вывесках находится в ведении органов муниципальной власти — районных и городских администраций. В целом, губернатор согласился с неоправданным засильем иностранных вывесок в области, и отметил, что начата работа по созданию единого дизайн-кода. При этом, глава региона пояснил, что некоторые компании работают по франшизе и используют зарегистрированные торговые марки, и эти вывески заменить невозможно.

— Думаю, что в ближайшее время это будет внедрено. Я сам поддерживаю это предложение. Наш, русский язык – достаточно красивый, и зачем в ряде случае использовать иностранные слова без всякого смысла и посыла, - не понимаю, — сказал Бусаргин.