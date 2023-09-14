Роман Бусаргин: идут переговоры о возобновления работы МУПП «Саратовводоканал»

фото: пресс-служба Губернатора

Роман Бусаргин: ведутся переговоры о возобновления работы МУПП «Саратовводоканал». Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора Саратовской области.

Сегодня, 14 сентября, в рамках прямой линии Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ответил на вопросы жителей о проблемах в водоснабжением. —Почему на КВС нет никакой управы?, — звучит вопрос.

— Хочу проинформировать, что с КВС ведутся сейчас переговоры, идут судебные разбирательства с точки зрения выполнения инвестиционной программы, которая предусматривалась в рамках вхождения этой организации в город. Плюс ко всему, сейчас ведем переговоры о расторжении концессионного соглашения и возобновления работы МУПП «Саратовводоканал». Здесь потребуется определенный переходный период. Для нас самое главное – сохранить работников, все они должны будут получить работу на новом предприятии, — высказался губернатор.