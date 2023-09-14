Фото: Архив КП
На Сокурском тракте в Саратове трижды будет закрываться переезд. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба ПривЖД.
Из-за ремонтных работ движение через пути будет запрещено:
15 сентября с 13.30 до 15.35;
-18-го и 19-го сентября с 13.40 до 15.45.
Объехать можно через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
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