Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова на два дня отключили горячую воду. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает компания «Т Плюс».

Из-за ремонта труб десятки улиц остались без ГВС:

– 1-й проезд Строителей, 2, 3, 3А, 4, 5 Б, 5/1, 6, 8, 10, 12;

– 3-й проезд Строителей, 3, 4, 5, 6, 8, 8 А, 10; – проспект Строителей, 21, 23, 25, 25А, 27, 27 Б, 28/1, 29, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42а, 42/2, 44/1, 46, 48, 50/1, 52, 52 A, 54, 54 А, 54 Б, 56, 64, 68, 68 A, 68 Б, 70, 70 A, 70 Б, 72, 74, 78, 80, 88;

– 4-я Прокатная, 4, 13;

– улица Антонова, 1А, 3, 3 A, 3 Б, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 7, 7 A, 8, 9, 9 А, 10, 10а, 11, 13, 15, 15 A, 15 Б, 17, 17А, 19 А, 19 Б, 21, 23, 25;

– улица Блинова, 1, 2, 3, 5;

– улица Загороднева, 5 А, 7;

– улица Зеркальная, 3 Б, 5 Б, 11;

– улица Лебедева-Кумача, 55, 59, 59 А, 60, 61/2, 62, 63, 64, 64 A, 65/9, 66, 66 A, 67 A, 68/2, 69, 71 Б, 72, 72 A, 74, 74 A, 77, 78, 79, 81, 82/17, 84, 84 A, 86, 88;

– улица Ломоносова, 15, 15а;

– улица Перспективная, 1, 3, 3 A, 5, 5 A, 7, 7 A, 9/10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25 A, 27, 27 A, 31, 31 Б, 31 В;

– улица Производственная, 3а, 5, 7, 13, 44, 44Б;

– улица Рижская, 2 А;

– улица Тархова, 1, 1 A, 12, 13, 14, 14 A, 14 Б, 15, 17 A, 19, 19 A, 21, 21 A, 21 Б, 23;

– улица Чемодурова, 4, 4 А, 6, 8, 8 А, 10, 10а, 12, 14;

– улица Электронная, 4, 6, 6 А, 8, 10, 10 A, 10б, 11, 12/9, 13, 15/9 Б.

Работы обещали закончить до конца завтрашнего дня.

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