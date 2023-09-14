Двое саратовцев осуждены на длительный срок за сбыт наркотиков

Фото: архив КП

В Волжском районном суде города Саратов вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает областная прокуратура.

В марте подсудимые - 27 и 31 лет, решили заработать посредством продажи наркотиков. Один из них используя интернет-площадку договорился, с неким лицом, о возможности приобретения наркотика оптом, перевел денежные средства и получил указание точного расположения «тайниковой закладки» с запрещенным веществом. После этого он встретился со своим сообщником и передал ему часть товара. уже 23 марта преступная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками полиции. Общий вес приготовленного к сбыту мефедрона составил свыше 40 грамм.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание 27-летнему подсудимому 9 лет 6 месяцев лишения свободы, а 31-летнему 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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