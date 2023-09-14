В Саратове задержан 55-летний любитель марихуаны

Фото: ГУ МВД Саратовской области

В Саратове оперативниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» задержан 55-летний мужчина за выращивание конопли и хранение марихуаны. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает региональное ГУ МВД.

На приусадебном участке мужчины, расположенном в п. Дубки, сотрудниками полиции обнаружено и изъято 21 куст конопли. Кроме того, в доме задержанного изъято 44,49 грамма марихуаны.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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