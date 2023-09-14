фото: Администрация Ртищевского МО

Сотрудница военкомата из Ртищево подписала контракт и отправилась в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Сотрудница Ртищевского военкомата Елена Ч. заключила контракт с Вооруженными Силами России и отправилась помогать в зону СВО. Ранее в обязанности женщины входили вопросы набора граждан на военную службу и мобилизации. С первого дня мобилизации Елена поддерживала тесную связь с нашими бойцами, узнавала их потребность в гуманитарной помощи.

— Гордимся решением Елены, благодарим за помощь в трудную для страны минуту. Наши земляки никогда не остаются в стороне от происходящего в стране и всегда протягивают руку помощи тем, кто в ней нуждается, — прокомментировали поступок женщины в райадминистрации.