Вячеслав Калинин провёл "Разговор о важном" в Саратовском техникуме

фото: Вячеслав Калинин на встрече

Зампред комитета по делам ветеранов, депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия - За правду"), ветеран боевых действий Вячеслав Калинин провел урок "Разговор о важном" в Саратовском техникуме отраслевых технологий. На встречу пришли студенты техникума и педагоги.

фото: Вячеслав Калинин на встрече

"Незабываемых почти 2 часа общения с молодёжью пролетели незаметно. Передали в фонды Музея техникума макет ПТРК "Корнет", флаг "Бессмертного полка" и специальный выпуск газеты "Ветеранские вести" - Саратовская область", - отметил Вячеслав Калинин.