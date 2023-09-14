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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:03

В Саратове на годовщину музея калача пришли более 130 гостей

Музею «Саратовского калача» исполнилось три года
Евгений Бадиков
фото: Минсельхоз Саратовской области

фото: Минсельхоз Саратовской области

В Саратове на годовщину музея калача пришли более 130 гостей. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

На этой неделе музей «Саратовского калача» отмечал свой трехлетний юбилей, старт проекту был дан 12 сентября 2020 года. В этом году для посетителей, которых набралось больше 130 человек, были организованы экскурсии и розыгрыш призов.

В ходе экскурсии по музею его директор - кандидат биологических наук, доцент кафедры «Технологии продуктов питания» факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий Вавиловского университета Мария Белова рассказала об истории земледелия, о мукомольном производстве и видах зерновых культур в Поволжье, а также представила центральную часть экспозиции и стенд «Калашный ряд» с калачами, произведенными в России и других странах.

Гости музея оценили уникальное собрание предметов русского быта, пространство для проведения мастер-классов и торговую лавку, где была представлена сувенирная продукция, изготовленная в инжиниринговом центре Вавиловского университета.