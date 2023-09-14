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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:55

В Саратовской области открыто 514 первичных отделений «Движения первых»

С начала года рамках работы организации проведено 260 мероприятий с охватом 34 тысячи человек
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба Минобразования

фото: пресс-служба Минобразования

В Саратовской области открыто 514 первичных отделений «Движения первых». Об этом сообщает пресс-служба регионального минобразования.

По поручению главы региона Романа Бусаргина зампред Правительства области – министр образования Михаил Орлов в режиме видеоконференции провел совещание с ответственными за работу с «Движением первых» и заместителями глав администраций муниципальных районов по социальной сфере.

На совещании обсудили создание структуры и материально-техническое обеспечение деятельности «Движения первых» и ряд организационных вопросов. Сейчас в Саратовской области открыты 514 первичных отделения, открыто 24 местных отделения «Движения Первых».

За 8 месяцев работы организации совместно с райадминистрациями проведено более 260 локальных мероприятий с охватом более 34 тысяч человек.

— У каждого ребенка, молодого человека, независимо от того, где он проживает, должен быть выбор для самореализации. Самое главное, чтобы это было решение самих ребят. Вы, как власть на местах, должны создать пространство для развития и самореализации каждого подростка в области, уделив особое внимание воспитанию и становлению личности, для которой важны уважение к традициям и культурам народов России, где главной ценностью была, есть и будет семья, — отметил Михаил Орлов.