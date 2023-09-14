Фото: архив КП
В Саратовские больницы ежедневно поступают более десяти детей с энтеровирусом. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил замминистра региона Денис Грайфер.
В этом году с менингитом госпитализировали 897 пациентов. С начала месяца выписали 194 заболевших, из них 175 – дети.
На сегодняшний день в больнице на лечении находятся 197 человек, среди которых 166 детей.
Также, чиновник отметил, что с начала года зарегистрировано 75 случаев кори, среди них 50 детей.
Вакцинацию от кори уже сделали 30 157 человек, из которых 1 161 ребенок.
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