Фото: архив КП

В Саратовские больницы ежедневно поступают более десяти детей с энтеровирусом. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил замминистра региона Денис Грайфер.

В этом году с менингитом госпитализировали 897 пациентов. С начала месяца выписали 194 заболевших, из них 175 – дети.

На сегодняшний день в больнице на лечении находятся 197 человек, среди которых 166 детей.

Также, чиновник отметил, что с начала года зарегистрировано 75 случаев кори, среди них 50 детей.

Вакцинацию от кори уже сделали 30 157 человек, из которых 1 161 ребенок.

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