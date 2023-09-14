Фото: Архив КП

В Саратовской области из-за коронавируса усилят масочный режим. Об этом на сегодняшнем брифинге в региональном минздраве заявил замминистра Денис Грайфер.

По данным чиновника, с начала пандемии в области зафиксировано 325 778 случаев коронавирусной инфекции, из них выздоровели 319 633 заболевших.

Среди пациентов наибольшее число – женщины (61%).

На вчерашний день COVID-19 выявили у 18 человек. Также, Грайфер отметил, что с начала года от ковида не умер ни один пациент.

В больницах от коронавируса лечатся 28 человек. Все граждане с воспалением легких. Один пациент на кислородной поддержке, еще один – на ИВЛ. На домашнем лечении находятся 116 человек.

Кроме того, на прошлой неделе в больницу в состоянии средней степени тяжести попали три ребенка.

-Со следующей недели в медучреждениях будет ужесточен масочный режим. Это касается самих медработников. Лишний контакт с больным нужно исключать, – добавил Грайфер.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.