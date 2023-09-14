Фото: Архив КП
В Саратовской области из-за коронавируса усилят масочный режим. Об этом на сегодняшнем брифинге в региональном минздраве заявил замминистра Денис Грайфер.
По данным чиновника, с начала пандемии в области зафиксировано 325 778 случаев коронавирусной инфекции, из них выздоровели 319 633 заболевших.
Среди пациентов наибольшее число – женщины (61%).
На вчерашний день COVID-19 выявили у 18 человек. Также, Грайфер отметил, что с начала года от ковида не умер ни один пациент.
В больницах от коронавируса лечатся 28 человек. Все граждане с воспалением легких. Один пациент на кислородной поддержке, еще один – на ИВЛ. На домашнем лечении находятся 116 человек.
Кроме того, на прошлой неделе в больницу в состоянии средней степени тяжести попали три ребенка.
-Со следующей недели в медучреждениях будет ужесточен масочный режим. Это касается самих медработников. Лишний контакт с больным нужно исключать, – добавил Грайфер.
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