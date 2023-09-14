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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 9:32

В Саратове неизвестный избил врачей скорой

В Саратове неизвестный мужчина напал на врачей скорой помощи и избил
Елена Маркелова
Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 27-летнего гражданина

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 27-летнего гражданина

В Саратове совершено очередное нападение на врачей скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что накануне в 23:30 в УВМД России по городу Саратову соответствующее сообщение поступило от старшего врача неотложки. Доктор рассказал, что по адресу: Саратов поселок Зоринский, улица Дорожная неизвестный избивает сотрудников скорой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 27-летнего гражданина. Тот успел нанести телесные повреждения 34-летнему врачу бригады медпомощи.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.