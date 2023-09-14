Фото: Архив КП

Месяц счастья саратовцев стоит 200 тысяч рублей. Результаты опроса портала SuperJob сообщили в пресс-службе сервиса.

Требования горожан растут ежегодно. Так, в октябре прошлого года им было достаточно 180 тысяч рублей, а в марте уже 192 тысячи.

При этом, результаты опроса показали, что мужчинам для счастья в месяц нужно 222 тысячи рублей, а женщинам чуть меньше – 175.

Самые высокие запросы в стране у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Ростова-на-Дону, а самые маленькие - в Ярославле, Барнауле, Кирове, Волгограде и Астрахани.

Для статистики в опросе приняли участие тысячи жителей 521 города России.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.