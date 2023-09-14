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Жительница Энгельса решила подзаработать удаленно и лишилась 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился жительница Энгельса. По словам женщины, с ней связался неизвестный мужчина и предложил работу на дому в удаленном формате. По словам мужчины, необходимо перейти по указанной им ссылке и открыть счет, на который требуется внести 12 635 рубля.

После того, как потерпевшая попросила вернуть ей деньги, мужчина сообщил, что для возврата необходимо внести еще некую сумму денег. Доверчивая покровчанка перевела на неизвестный счет 600 тысяч рублей, из которых 570 тысяч были заемными. Возбуждено уголовное дело.