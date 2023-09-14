Фото: Архив КП

В Ивантеевском районе мужчина оформил с телефона пьяной подруги кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, 33-летний местный житель выпивал с 36-летней женщиной. Оценив состояние своей собутыльницы, мужчина воспользовался ее телефоном и оформил через банковское приложение кредиты в 172,5 тысячи рублей. Все денежные средства селянин перевел на свой счет.

О случившемся женщина сообщила в полицию. Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело.

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