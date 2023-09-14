Денис Бояринцев. Фото: https://vk.com/pfc_sokol

Тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил перспективы выхода в РПЛ. Интервью с наставником опубликовал спортивный ресурс «Чемпионат».

По словам главного тренера саратовского футбольного клуба, главная задача команды — провести первую часть чемпионата на оценку «хорошо», и строить далеко идущих планов пока не стоит, ведь «Сокол» является командой-дебютантом во второй по силе футбольной лиге страны. — Хотелось бы закрепиться в лиге. Это самая реалистичная и правильная задача. Для Первой лиги у нас хорошие условия. Команду строить можно, — высказался Бояринцев.

После 9 тура первенства Первой лиги футбольный клуб «Сокол» занял вторую строчку в турнирной таблице с 17 очками в активе, отставая на три очка от владикавказской «Алании».