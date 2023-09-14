Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе рыбак нашел в зарослях труп пенсионерки. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Мертвую 91-летнюю пенсионерку мужчина нашел около поселка Чапаевский, после чего вызвал полицию.

На теле погибшей следов насилия не замечено, причину случившегося предстоит выяснить патологоанатому.

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