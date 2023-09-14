Фото: Архив КП

Жители Заводского района Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает компания «КВС».

Из-за повреждений на городском водопроводе на улице Пензенская,23 воду отключили абонентам улиц:

-Пензенская, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

-Томская, 12,16, 18;

-Кавказская, 4, 6.

Завершение работ планируется к 20:00.

ООО «КВС» рекомендует жителям после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде в течение 24 часов.

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