Фото: Архив Кп
В саратовском поселке Увек отключили свет. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает администрация Заводского района.
По причине проведения ремонтных работ до 16:00 свет отключили по адресам:
– улица Увекская;
– 1-й Увекский тупик;
– 2-й Увекский тупик;
– 3-й Увекский тупик;
– 1-й Увекский проезд;
– 2-й Увекский проезд;
– 3-й Увекский проезд;
– 4-й Увекский проезд.
Для уточнения информации жители могут обращаться по телефону «горячей линии» ЗАО «НЭСК» 44-00-44.
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