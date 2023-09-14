Фото: Архив Кп

В саратовском поселке Увек отключили свет. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает администрация Заводского района.

По причине проведения ремонтных работ до 16:00 свет отключили по адресам:

– улица Увекская;

– 1-й Увекский тупик;

– 2-й Увекский тупик;

– 3-й Увекский тупик;

– 1-й Увекский проезд;

– 2-й Увекский проезд;

– 3-й Увекский проезд;

– 4-й Увекский проезд.

Для уточнения информации жители могут обращаться по телефону «горячей линии» ЗАО «НЭСК» 44-00-44.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.