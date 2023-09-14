Братья Запашные приехали с премьерой шоу "Страшная сила" в Саратов

Фото: "КП Саратов" Корреспондент Дина Иванова

В Саратов приехали братья Эдгард и Аскольд Запашные с шоу "Страшная сила".

Жители города 13 сентября в саратовском цирке братьев Никитиных увидели новую программу, постановщиком которой стал Аскольд Запашный. Цирковые номера гимнастов, акробатов, жонглеров, эквилибристов, дрессировщиков, вольтижировщиков и другие сочетались с единой сюжетной линией, построенной с помощью голливудских фильмом “Индиана Джонс”, “Мумия” и “Лара Крофт”.

Зрители наблюдали различные места и действия, связанные с главными героями. Их было трое: Джейсон, его сестра Эмили и София. Так, например, зрители оказались в Египте, где танцевали мумии-акробаты со светящимися глазами и выполняли трюки на воздушных полотнах.

Номер с тиграми привлек особое внимание гостей. Хищники выстраивались по кругу арены и поднимали лапы, приветствуя зрителей, забирались на высокие ящики, прыгали через огненные кольца, один из них даже разрешил покатать себя за хвост.

Публика не стеснялась в эмоциях: замирала во время опасных трюков и бурно аплодировала после их удачного выполнения. Одним из таких элементов стало сальто гимнаста на ходулях. Трибуны заревели аплодисментами, выражая слова восхищения.

Шоу завершилось обращением Эдгарда Запашного: "Спасибо, Саратов! Мы много лет с братом и со своим коллективном не приезжали сюда. Сегодня особенное представление для нас, потому что именно на этом манеже впервые маленькие братья Запашные во втором классе впервые зашли в клетку к тиграм".

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