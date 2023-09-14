Фото: Телеграм-канал "Саратов.Жесть"

В центре Саратова под колеса автобуса попал 23-летний пешеход-нарушитель. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает городской отдел ГИБДД.

ЧП произошло утром, примерно в 09:15. На перекрестке улиц Московская и Чапаева мужчина попал под колеса автобусного маршрута №284Б. На видео саратовского Телеграм-канала «Саратов.Жесть» зафиксировано, как мужчина перебегает дорогу на красный сигнал светофора.

В результате, пострадавшего госпитализировали в больницу.

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