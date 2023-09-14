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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 6:37

В Аркадакском районе в результате пожара погибли два человека

В селе Большая Журавка в огне погибли 68-летний мужчина и 92-летняя женщина
Нарина Балаян
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Аркадакском районе в результате пожара погибли два человека. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сигнал о возгорании в селе Большая Журавка на пульт пожарной охраны поступил вчера в 18:50. На улице Центральная горел деревянный дом.

На выезд отправили три расчета, через час огонь был потушен.

В результате пожара погибли 68-летний мужчина и 92-летняя женщина. Причина возгорания выясняется. Как сообщили в региональном СУ СК, на месте ЧП работают следователи.

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