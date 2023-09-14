Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратове 51-летний мужчина на Daewoo Nexia съехал в кювет и перевернулся. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера в Ленинском районе примерно в 20:10. Рядом с садовым товариществом «Механизатор» автомобиль Daewoo Nexia съехал в кювет. В результате, иномарка перевернулась, водитель получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

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