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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 6:17

В Саратове женщина разбилась насмерть при падении с 9 этажа

На Молодежном проезде женщина погибла при падении с высоты
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове женщина разбилась насмерть при падении с 9 этажа. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает министерство здравоохранения региона.

Трагедия случилась минувшей ночью в Ленинском районе. На Молодежном проезде гражданка погибла при падении с высоты. На место трагедии прибыли медики скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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