Фото: Архив КП
В Саратове женщина разбилась насмерть при падении с 9 этажа. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает министерство здравоохранения региона.
Трагедия случилась минувшей ночью в Ленинском районе. На Молодежном проезде гражданка погибла при падении с высоты. На место трагедии прибыли медики скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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