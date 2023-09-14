Фото: УГИБДД по Саратовской области
В Саратове 23-летняя девушка госпитализирована в результате наезда «пятнадцатой». Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает региональное ГИБДД.
ДТП произошло примерно в 7:50 на улице Чернышевского. Рядом с архитектурно-строительным колледжем под колеса «пятнадцатой» попала 23-летняя прохожая.
В результате, пострадавшую госпитализировали в медучреждение.
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